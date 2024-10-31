مقتل طفل وإصابة 29 شخصا في قصف روسي لمبنى في مدينة خاركيف الأوكرانية

أدى قصف روسي استهدف مبنى في شمال شرق مدينة خاركيف الأوكرانية إلى مقتل طفل وإصابة 29 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات التي أشارت إلى وجود مزيد من الضحايا "تحت الأنقاض".



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي إن قنبلة جوية موجّهة أصابت مبنى في المدينة، في إشارة إلى سلاح تستخدمه روسيا على نطاق واسع.



وأعلن حاكم المدينة أوليغ سينيغوبوف أن الهجوم اسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصا على الأقل، في أحدث حصيلة لضحايا القصف.



وأضاف سينيغوبوف أن الطفل يبلغ 11 عاما، لافتا إلى أن ثلاثة أشخاص على الأقل "قد يكونون عالقين تحت الركام" و"عناصر الإغاثة يحاولون إخراجهم".



وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إن أشخاصا آخرين عالقون في الطوابق العليا للمبنى، مضيفا أن الغارة الجوية دمّرت طوابق عدة.



وأظهر تسجيل فيديو نشر على الإنترنت فجوة كبيرة في واجهة المبنى.