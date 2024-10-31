وزارة الخارجية الألمانية: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا دعت إلى تجديد خدمات المراسلة المصرفية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية

دعت كلّ من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى تجديد خدمات المراسلة المصرفية على وجه السرعة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية لمدة عام على الأقل، وفق وزارة الخارجية الألمانية.



وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس "سيؤدي عدم تجديد (الخدمات) إلى تعليق التجارة عبر الحدود وسيكون كارثيا على الاقتصاد الفلسطيني".