الشرطة الألمانية تبحث عن رجل ترك حقيبة بها مواد متفجرة في محطة قطار في برلين

تبحث الشرطة الألمانية عن رجل ترك حقيبة بها مواد متفجرة في محطة قطار في برلين وهرب بعد أن أوقفه أفراد من الشرطة الاتحادية.



وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز: "نحقق في الاحتمالات كلّها."



وأضاف أنّ السلطات لم تتمكن بعد من تحديد هوية المشتبه به.



ونقل منشور على منصة إكس عن الشرطة قولها إنّها أوقفت الرجل في محطة نويكولن بالعاصمة الألمانية.



وهرب الرجل من مكان الواقعة ثم تم العثور على متفجرات في حقيبة تركها خلفه.



وأوضح المنشور أنّ الحقيبة نُقلت إلى مكان مجاور لانتظار السيارات حيث نُفذت عملية تفجير تحت المراقبة.



وأفادت صحيفة بيلد بأنّ الحقيبة كانت تحتوي على مادة بيروكسيد الأسيتون، وهي عبارة عن مسحوق أبيض شديد الانفجار يُستخدم غالبا في هجمات متطرفة على العامة.