لافروف: المعاهدة المنتظر توقيعها بين روسيا وإيران ستشمل تعاونًا دفاعيًا أوثق

أعلن وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف أنّ المعاهدة المنتظر توقيعها بين روسيا وإيران ستشمل تعاونًا دفاعيًا أوثق.



وقال البلدان إنّهما قريبان من توقيع الاتفاقية.



وفي أيلول، تعهّد الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان بتعزيز العلاقات مع روسيا لمواجهة العقوبات الغربية.