حماس ترفض فكرة وقف موقت لإطلاق النار لكنها مع أي اقتراح يقود لوقف دائم للحرب

أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو أن الحركة ترفض فكرة "الوقف الموقت للحرب" في قطاع غزة لكنها مع أي اقتراح يفضي إلى وقف دائم لها.



وقال النونو لوكالة فرانس برس إن "فكرة الوقف الموقت للحرب ثم العودة إلى العدوان من جديد سبق وأبدينا رأينا فيها، حماس مع الوقف الدائم للحرب وليس الموقت".