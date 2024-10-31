سانا: عدوان إسرائيليّ استهدف منطقة القصير في ريف حمص الجنوبيّ وسط سوريا

وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن "صدمته" من الدعوات إلى إعادة استيطان غزة

وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن "صدمته" من الدعوات إلى إعادة استيطان غزة

حماس ترفض فكرة وقف موقت لإطلاق النار لكنها مع أي اقتراح يقود لوقف دائم للحرب