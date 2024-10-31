وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن "صدمته" من الدعوات إلى إعادة استيطان غزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لمحطة "بي إف إم تي في/ار إم سي" الخميس إنه "صدم" من دعوات وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى إعادة استيطان قطاع غزة معتبرا أنها "تصريحات خطرة للغاية".



وقال بارو "الاستيطان العدواني المستمر منذ عامين بتحريض وتشجيع بعض الوزراء في حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".



وتابع "سماع تصريحات عن وجوب احتلال شمال غزة أمر يصدمني، وهي آراء خطرة للغاية تضر بالحل الوحيد الذي قد يضمن السلام والأمن الدائمين لإسرائيل، وهو حل الدولتين".



وذكّر بأن باريس فرضت عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا.



وصرّح الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بأنهما يريدان إعادة احتلال جزء من قطاع غزة حيث تدور حرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام.

