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ثلاثة قتلى جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة القصير في وسط سوريا
أخبار دولية
2024-10-31 | 07:44
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ثلاثة قتلى جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة القصير في وسط سوريا
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون بجروح الخميس جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة القصير في وسط سوريا القريبة من الحدود مع لبنان، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد إن إحدى الغارات استهدفت "مستودع أسلحة ومخزن وقود لحزب الله في المدينة الصناعية في مدينة القصير" ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص لم يتمكن من تحديد جنسياتهم، عدا عن إصابة خمسة مدنيين سوريين بجروح.
أخبار دولية
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الإسرائيلية
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