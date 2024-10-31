الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا

أخبار دولية
2024-10-31 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا".

وأوضح أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قامت قبل قليل، وبالتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، بمهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في منطقة القصير بسوريا".

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا."

وأوضح أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قامت قبل قليل، وبالتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، بمهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في منطقة القصير بسوريا".

وأشار الجيش إلى أنه "يشن في الأشهر الأخيرة ضربات لتقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان".

وقال: "تعتبر وحدة التسلح في حزب الله المسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية داخل لبنان حيث وسعت مؤخرًا نشاطها إلى داخل سوريا وتحديدًا داخل قرية القصير القريبة من الحدود السورية اللبنانية. وبذلك، يقوم حزب الله بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية".

وأضاف: "يأتي ضرب مستودعات الأسلحة إلى جانب الجهود المبذولة لاستهداف البنية التحتية لوحدة 4400، الوحدة المسؤولة في حزب الله عن نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، واستهداف عدد من المعابر على الحدود بين سوريا ولبنان خلال الشهر الأخير حيث تستخدم هذه المعابر من قبل حزب الله لنقل الأسلحة. وحزب الله بدعم من النظام السوري يعرض أمن المواطنين السوريين واللبنانيين للخطر من خلال إنشاء مقرات قيادة وقوات في مناطق مدنية داخل هذه الدول".

أمن وقضاء

أخبار دولية

الإسرائيلي:

هاجمنا

مستودعات

أسلحة

مقرات

قيادة

تابعة

الرضوان

ووحدة

التسلح

التابعة

سوريا

LBCI التالي
خمسة قتلى في شمال إسرائيل في هجوم صاروخي من لبنان
ثلاثة قتلى جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة القصير في وسط سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-24

الجيش الإسرائيلي: تفكيك نفق لقوّة الرضوان التابعة لحزب الله داخل منزل مدني يستخدم لتخزين أسلحة في قرية بجنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
2024-10-15

الجيش الإسرائيلي: اعتقال ثلاثة عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-29

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة أطلقت منها صواريخ باتجاه منطقة سدي إليعازر وعشرات الأهداف التابعة لحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-20

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة وهم نحو 20

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:41

الخارجية الروسية: مستعدون للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
12:02

نتنياهو: المهم في التسوية مع لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح

LBCI
أخبار دولية
11:42

إنطلاق سفينة المساعدات الإنسانية الطارئة من تركيا متوجهة إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
10:41

قتيلان في قصف صاروخي جديد من لبنان على شمال إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
10:26

بيان من مصرف لبنان بشأن التعميمين 158 و 166

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-25

في الشمال... أمن الدولة تخلي بلدة كفردلاقوس من النازحين السوريين

LBCI
فنّ
2024-10-01

طلال الجردي في رسالة لوقف "المجزرة" بحق اللبنانيين: "المطلوب تدخّل عربي دولي"

LBCI
أمن وقضاء
2024-10-04

قوى الامن تعمم صورة المفقودة رنين ناصر الكردي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:39

صور تتعرض للغارات... واستهداف فريق للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:42

موجة تهجير كبيرة لعشرات الآلاف في اتجاهي زحلة ودير الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:30

ضربة نفّذها حزب الله في اتجاه الجليل ومقتل عدد من الاشخاص... اليكم المشهد من الداخل الإسرائيليّ

LBCI
أمن وقضاء
09:30

النبطية تحت العدوان الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:27

تفاصيل نشاط السراي الحكوميّ

LBCI
أمن وقضاء
09:27

هذا هو المشهد من صور

LBCI
أمن وقضاء
09:26

مساعٍ لوقف التصعيد مقابل قصف مستمر على بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
07:34

مبادرة من أهالي دير ميماس لأبناء بلدتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:11

في صور.. الاعتداءات الإسرائيلية تكثفَت مساء أمس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:19

اليكم النص الكامل لمسودة الاتفاق الذي يتم اعداده بين إسرائيل ولبنان

LBCI
اقتصاد
10:26

بيان من مصرف لبنان بشأن التعميمين 158 و 166

LBCI
أخبار لبنان
06:07

رئاسة مجلس الوزراء تُصدر تعميمًا تفادياً لأي خطر أو خرق..

LBCI
خبر عاجل
15:44

البيت الأبيض معلقا على مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: توجد تقارير عديدة ومسودات يجري تداولها لكنها لا تعكس وضع المفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:11

بعد إمتناعها عن المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون... ملكة جمال لبنان تتراجع عن قرارها وتنطلق الى المكسيك

LBCI
خبر عاجل
04:22

أدرعي في انذار جديد الى سكان بعض القرى الجنوبية: لإخلاء منازلكم فورًا

LBCI
خبر عاجل
12:56

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400)

LBCI
أخبار لبنان
02:35

أدرعي: القضاء على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير بحزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More