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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
أخبار دولية
2024-10-31 | 08:42
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا".
وأوضح أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قامت قبل قليل، وبالتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، بمهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في منطقة القصير بسوريا".
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم مستودعات أسلحة مقرات قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا."
وأوضح أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قامت قبل قليل، وبالتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، بمهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في منطقة القصير بسوريا".
وأشار الجيش إلى أنه "يشن في الأشهر الأخيرة ضربات لتقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان".
وقال: "تعتبر وحدة التسلح في حزب الله المسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية داخل لبنان حيث وسعت مؤخرًا نشاطها إلى داخل سوريا وتحديدًا داخل قرية القصير القريبة من الحدود السورية اللبنانية. وبذلك، يقوم حزب الله بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية".
وأضاف: "يأتي ضرب مستودعات الأسلحة إلى جانب الجهود المبذولة لاستهداف البنية التحتية لوحدة 4400، الوحدة المسؤولة في حزب الله عن نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، واستهداف عدد من المعابر على الحدود بين سوريا ولبنان خلال الشهر الأخير حيث تستخدم هذه المعابر من قبل حزب الله لنقل الأسلحة. وحزب الله بدعم من النظام السوري يعرض أمن المواطنين السوريين واللبنانيين للخطر من خلال إنشاء مقرات قيادة وقوات في مناطق مدنية داخل هذه الدول".
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