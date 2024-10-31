برلين تغلق القنصليات الايرانية في المانيا بعد اعدام طهران معارضا إيرانيا ألمانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن ألمانيا قررت إغلاق القنصليات الإيرانية الثلاث على أراضيها ردا على إعدام طهران المعارض الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية جمشيد شارمهد.



وقالت أنالينا بيربوك في كلمة إنها "قررت إغلاق القنصليات العامة الإيرانية الثلاث في فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ" بعد "اغتيال" المعارض على يد "نظام دكتاتوري وظالم".

