قتيلان في قصف صاروخي جديد من لبنان على شمال إسرائيل

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء الخميس مقتل شخصين وإصابة ثالث بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على حقل زيتون في شمال الدولة العبرية، لترتفع حصيلة القتلى الى سبعة في يوم واحد.وقالت خدمة الإسعاف في بيان: "عالج المسعفون وحاولوا إنعاش رجل يبلغ 30 عامًا وامرأة (60 عامًا) ثم أعلنت وفاتهما. وتم إجلاء رجل يبلغ 71 عامًا أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا".