إنطلاق سفينة المساعدات الإنسانية الطارئة من تركيا متوجهة إلى لبنان

أعلنت جمعية "تيكا" في بيان أن "سفينة المساعدات الإنسانية التي تم تجهيزها في إطار حملة المساعدات التي أطلقتها 9 منظمات غير حكومية تركية تحت قيادة جمعية "صدقة طاشي" لمساعدة الشعب اللبناني استكملت كافة الاستعدادات وانطلقت من تركيا إلى لبنان".



وأشار البيان الى أن "السفينة التي ستصل إلى مرفأ بيروت في الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة في 1 تشرين الثاني المقبل، تحمل مساعدات عبارة عن 125 حاوية و683 أرضية نقالة تزن نحو ألف طن من المواد الإنسانية والإغاثية (بحجم 150 شاحنة قاطرة ومقطورة). وتتضمن المساعدات الإنسانية العديد من الأصناف المختلفة مثل الطرود الغذائية والأغذية المعلبة والفرش والبطانيات والأغطية والوسائد ومواد النظافة وحفاضات الأطفال وبسكويت الأطفال وأغذية الأطفال والملابس".



ولفت الى أن "سفينة المساعدات هذه تحمل الكمية الاكبر من المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها إلى لبنان حتى الآن. وسيتم التوزيع على ضحايا الحرب بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".