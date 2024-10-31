نتنياهو: المهم في التسوية مع لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن "المهم في التسوية مع لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح".



واشار نتنياهو إلى "ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الأوان والواقع أثبت العكس"، موضحا: "لا أحدد موعدا لنهاية الحرب لكني أضع أهدافا واضحة للانتصار فيها".



وفي سياق آخر، اعتبر أن "لإسرائيل حرية عمل كبيرة في إيران أكثر من أي وقت مضى ويمكنها الوصول لأي مكان فيها حسب الحاجة".



ولفت الى أن "منع إيران من الحصول على أسلحة نووية يمثل أولوية قصوى لإسرائيل".



واذ ثمن الدعم الأميركي، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط لكننا ما زلنا في عين العاصفة وأمامنا تحديات كبيرة ولا أقلل من شأن أعدائنا مطلقا".