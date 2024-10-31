الخارجية الروسية: مستعدون للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل

روسيا كانت دخلت على خطّ المساعدة في وقف النار، وقد أكد نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف العمل على ذلك من خلال الاتصالات الثنائية.وردًا على سؤال عما حكي عن مقترحات بأن تصبح روسيا ضامنًا لاتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل، قال بوغدانوف: "نحن نتواصل مع الجميع. لكنني لم أسمع مثل هذه المقترحات"، مضيفًا: "نحن على استعداد لتقديم مساهمتنا في إحلال السلام والاستقرار. وهذا يتطلب اتفاقيات مقبولة للطرفين حتى لا يتم المساس بمصالح الأطراف".