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واشنطن وطوكيو وسيول تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "الاستفزازية"
أخبار دولية
2024-10-31 | 12:52
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واشنطن وطوكيو وسيول تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "الاستفزازية"
حضت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، كوريا الشمالية على وقف أفعالها "الاستفزازية"، بعد إطلاقها صاروخا عابرا للقارات، وذلك خلال مباحثات عبر الهاتف بين وزراء خارجية الدول الثلاث.
وطلب وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن ونظيراه الياباني والكوري الجنوبي وفق بيان "كوريا الشمالية بإلحاح بأن توقف فورا سلسلة الأفعال الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والتي تهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها".
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