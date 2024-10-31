إيران تتوعد برد "قاس" على هجوم إسرائيل

توعدت إيران برد "قاس" على الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الفائت على عدد من منشآتها العسكرية، وفق ما أورد الإعلام المحلي.



واعتبر مدير مكتب المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي، محمد محمدي كلبيكاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم للانباء أن "ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة"، مؤكدا "أنها الجمهورية الإسلامية في ايران سترد ردا قاسيا".