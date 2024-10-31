بلينكن يحض إسرائيل على أن تجيز استئناف التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة

حض وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إسرائيل على أن تسمح باستئناف حملة التلقيح ضد شلل الاطفال، وخصوصا في شمال قطاع غزة، بعدما توقفت بسبب القصف الكثيف.



وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحافي على أنه "من الملح أن يتم هذا الأمر في الأيام المقبلة"، داعيا "اسرائيل الى أن تسهل هذا العمل".



وتقول الأمم المتحدة إن نحو 119 الف طفل في شمال غزة ما زالوا ينتظرون تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.