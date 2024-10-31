بيونغ يانغ أرسلت أكثر من ألف صاروخ الى روسيا

اعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من ألف صاروخ إلى روسيا، بالإضافة إلى قوات تستعد للقتال في أوكرانيا.



وأكد كيم في مؤتمر صحافي في واشنطن أنه "تم توفير أكثر من ألف صاروخ"، كاشفا أن بيونغ يانغ أرسلت أيضا ملايين من قطع الذخيرة.

