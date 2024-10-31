الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين اقتربتا من الشرق

اعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرتين مسيرتين اقتربتا من الشرق، بدون تحديد موقع إطلاقهما.



وقال بيان عسكري إنه "تم اعتراض المسيرتين قبل عبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية".