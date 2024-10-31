طهران تبلغ القائم بالأعمال الألماني "احتجاجا شديدا" على قرار برلين إغلاق القنصليات الإيرانية

استدعت إيران القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران لإبلاغه احتجاج الجمهورية الإسلامية على قرار برلين إغلاق ثلاث قنصليات في ألمانيا.



ودان بيان لوزارة الخارجية الإيرانية الخطوة واصفا إياها بأنها "قرار غير عقلاني" و"لا يمكن تبريره"، وقالت إن القائم بالأعمال الألماني استدعي لإبلاغه "احتجاجا شديدا".