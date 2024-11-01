مقتل أربعة تايلانديين في إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان

أكّد وزير الخارجية التايلاندي مقتل أربعة مواطنين تايلانديين في شمال إسرائيل جراء صواريخ أطلقت من لبنان.وأعرب ماريس سانغيامبونغسا على منصة "اكس" عن "حزنه الشديد" لمقتل مواطنيه بالقرب من بلدة المطلة بشمال إسرائيل، مضيفا أن تايلانديا آخر أصيب بجروح.وأكّد رئيس المجلس الإقليمي للمطلة ديفيد أزولاي لوكالة فرانس برس مقتل خمسة أشخاص هم مزارع محلي وأربعة عمال زراعيين أجانب.