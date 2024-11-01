روسيا تعبر عن دهشتها من استمرار تركيا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة

نقل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لصحيفة حريت التركية أن بلاده "مندهشة" من استمرار تركيا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة بينما تحاول القيام بدور وساطة في الصراع بين البلدين.



وقال لافروف في مقابلة نشرت اليوم الجمعة إن "القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الأسلحة التركية لقتل العسكريين والمدنيين الروس".



وأضاف: "هذا الوضع لا يمكن إلا أن يثير الدهشة، في ضوء تصريحات الحكومة التركية بأنها مستعدة للقيام بمهام وساطة".