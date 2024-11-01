وزير الدفاع الأميركي بحث خفض التصعيد مع نظيره الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم الخميس أن وزير الدفاع لويد أوستن ناقش "فرص خفض التصعيد الإقليمي" مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اتصال هاتفي.



وجاء في بيان للوزارة أن "أوستن استعرض أيضًا الخطوات التي تتخذها إسرائيل والتي ينبغي أن تستمر في التحسن لتعزيز الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة، وآفاق التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار".