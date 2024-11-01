أوكرانيا تحضّ مجددا حلفاءها الغربيين على السماح لها بضرب الأراضي الروسية بصواريخ طويلة المدى

حضّ وزير الخارجية الأوكراني دول الغرب الحليفة لبلاده على السماح لكييف بقصف الأراضي الروسية بصواريخ طويلة المدى، ردا على إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا تحضيرا لإشراكها في معارك في أوكرانيا.واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا في كلمته خلال مؤتمر للسلام في مونتريال أن نشر قوات كورية شمالية عند الحدود مع أوكرانيا يشكل "تصعيدا حقيقيا" في الحرب.وقال: "نحن بحاجة إلى رد فعل قوي"، وتابع "نحن بحاجة إلى قرار قوي يتخّذه حلفاؤنا برفع كل القيود المفروضة على إطلاق صواريخ طويلة المدى باتجاه الأراضي الروسية".وأضاف: "إنه حقّنا في الدفاع عن نفسنا، ونحن نتحدث عن أهداف عسكرية على الأراضي الروسية".