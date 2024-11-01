إصابة خمسة أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار في مدينة بواتييه الفرنسية

أصيب خمسة أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار وقع ليل الخميس الجمعة أمام مطعم في مدينة بواتييه في وسط فرنسا الغربي على ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الذي ربط الحادث بأوساط الاتجار بالمخدرات.



وأوضح الوزير في تصريح صحافي إن أكثر من مئة شخص شهدوا الحادث أو شاركوا فيه. وأفاد مصدر في الشرطة بأن حياة أحد الجرحى وهو قاصر يبلغ الخامسة عشرة، في خطر.