الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية ومجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله في بيروت والنبطية

#عاجل جيش الدفاع أغار على مواقع لانتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية ومجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله في بيروت والنبطية
🔸خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات على مواقع لانتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية وبنى عسكرية اخرى لحزب… pic.twitter.com/W8P1l3Stn3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 1, 2024
#عاجل جيش الدفاع أغار على مواقع لانتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية ومجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله في بيروت والنبطية
🔸خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات على مواقع لانتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية وبنى عسكرية اخرى لحزب… pic.twitter.com/W8P1l3Stn3