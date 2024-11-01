الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية ومجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله في بيروت والنبطية

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "أغار على مواقع لانتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية ومجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله في بيروت والنبطية".



وأوضح أنه "خلال ساعات الليلة الماضية، أغارت طائرات حربية بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات على مواقع لانتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية وبنى عسكرية اخرى لحزب الله في منطقة بيروت. كما أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية خلال ساعات الليلة الماضية في منطقة النبطية في جنوب لبنان على مجمعات قيادة وسيطرة وبنى استخبارية ومقرات قيادة استخدمتها قيادة جبهة الجنوب في حزب الله".



وأشار إلى أن "الأهداف قد وضعت في قلب السكان المدنيين بما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله السخيف بمواطني لبنان الذي يشكلون دروعًا بشرية في مراكز المدن".



كذلك، لفت إلى أنه "قبل الغارات، تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص امكانية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات مسبقة للسكان في المنطقة حيث تضاف هذه الغارات إلى الجهود المتواصلة لاستهداف بنى حزب الله في منطقة بيروت".





