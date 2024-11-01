روسيا تؤكد أن مسيّرة أوكرانية هاجمت مستودعا للنفط

أعلنت السلطات الروسية أنّ مسيّرة أوكرانية هاجمت مستودعا للنفط في جنوب روسيا ليل الخميس الجمعة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت 83 مسيّرة أخرى.وقال حاكم منطقة ستافروبول فلاديمير فلاديميروف على "تلغرام": "هذه الليلة، سقطت طائرة مسيّرة على مستودع للنفط في سفيتلوغراد (منطقة ستافروبول، جنوب). لا إصابات، وأجهزة الطوارئ تعمل في الموقع".واستهدفت ثلاث مسيرات أوكرانية، مساء الخميس، شركات للطاقة في مدينة أوفا في جمهورية باشكورتوستان الروسية حسبما قال رئيسها راضي خبيروف، على تلغرام.وتقول كييف إنها تنفذ ضربات غالبا ما تستهدف مواقع الطاقة، ردا على القصف الروسي على أراضيها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ليل الخميس الجمعة 83 مسيّرة أوكرانية في روسيا وفي شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في العام 2014.وأكدت وزارة الدفاع أن المضادات الجوية الروسية أسقطت 36 طائرة بدون طيار في منطقة كورسك التي يسيطر الجيش الأوكراني على قسم منها منذ هجومه الخاطف في آب.