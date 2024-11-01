الكرملين: لا يمكن تحديد وضع إمداد الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء الاتفاق مع أوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أنه لا يمكنه تقديم تصور لما سيكون عليه وضع إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء اتفاق يسمح بمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا في نهاية العام.



وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن أوكرانيا قالت إنها غير مستعدة لتمديد اتفاق مرور إمدادات الغاز وسط تقارير صحفية تفيد بأنه قد يتم التوصل إلى ترتيب بديل تشارك فيه شركات أوروبية وأذربيجان.