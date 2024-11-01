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برلين: على الرعايا الألمان مغادرة إيران أو المخاطرة باحتجازهم رهائن
أخبار دولية
2024-11-01 | 07:12
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برلين: على الرعايا الألمان مغادرة إيران أو المخاطرة باحتجازهم رهائن
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين أصدرت منذ فترة طويلة تحذيرا من السفر إلى إيران وطلبت من رعاياها المغادرة لأن طهران تحتجز الألمان رهائن، كما يتضح من إعدام مواطن ألماني من أصل إيراني.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي: "أصدرنا منذ فترة طويلة تحذيرا من السفر إلى إيران وطلبنا من الألمان في إيران مغادرة البلاد لأننا رأينا من خلال قضية جمشيد شارمهد أن إيران تحتجز المواطنين الألمان رهائن".
وتابع: "نريد تجنيب المواطنين الألمان الآخرين هذا المصير".
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