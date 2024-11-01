استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

وزير الخارجية الإيراني: إغلاق قنصليات إيران في ألمانيا عقوبة للإيرانيين المقيمين في ألمانيا

وزير الخارجية الإيراني: إغلاق قنصليات إيران في ألمانيا عقوبة للإيرانيين المقيمين في ألمانيا

منسقة الأمم المتحدة في لبنان: نحذّر من خطر شديد يحيط بمواقع أثرية لا سيما في بعلبك وصور