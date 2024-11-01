منسقة الأمم المتحدة في لبنان: نحذّر من خطر شديد يحيط بمواقع أثرية لا سيما في بعلبك وصور

حذّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت الجمعة من الخطر الذي تشكّله الحرب بين حزب الله واسرائيل على مواقع أثرية لا سيما في مدينة بعلبك في شرق البلاد وفي مدينة صور في الجنوب اللتين تعرضتا لغارات كثيفة مؤخرا.



وكتبت بلاسخارت في منشور على موقع إكس "تواجه مدن فينيقية قديمة ضاربة في التاريخ خطرا شديدا قد يؤدي إلى تدميرها"، مشددة على أنه "يجب ألا يصبح التراث الثقافي اللبناني ضحية أخرى لهذا الصراع المدمر".