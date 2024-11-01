وزير الخارجية الإيراني: إغلاق قنصليات إيران في ألمانيا عقوبة للإيرانيين المقيمين في ألمانيا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إغلاق ألمانيا للقنصليات الإيرانية في البلاد يعد "عقوبة" للإيرانيين المقيمين في ألمانيا، وذلك عبر منصة "إكس".