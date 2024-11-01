إستمرارًا للجهود الدولية لمساعدة لبنان... طائرات مساعدات وصلت إلى مطار بيروت

إستمرارًا للجهود الدولية لمساعدة لبنان في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وصلت طائرة مساعدات فرنسية الى مطار بيروت أشرف على تسليمها السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والتي أقرت في المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس.كما وصلت طائرة سعودية تابعة لمركز الملك سلمان للاغاثة تحمل مساعدات ومستلزمات إغاثية وطبية.