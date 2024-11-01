منظمة الصحة العالمية تعلن استئناف حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة السبت

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن الجولة الثانية من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة ستستأنف السبت، بعدما تسببت عمليات القصف الإسرائيلية على المنطقة بوقفها.



ويأتي الإعلان بعد يوم من دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل بشكل عاجل إلى تسهيل إتمام الحملة على وجه السرعة.



بدأت حملة التطعيم في الأول من أيلول بعدما أكد القطاع المحاصر أول إصابة بشلل الأطفال فيه منذ 25 عاما.



واستُكملت جولة أولى من التطعيم في أنحاء قطاع غزة وبدأت الجولة الثانية الضرورية من أجل المناعة كما هو مقرر في 14 تشرين الأول أولا في وسط غزة ومن ثم في جنوبها، بفضل ما وصفت بأنها هدن إنسانية.



لكن منظمة الصحة أجّلت المرحلة الأخيرة في الشمال والتي كان من المقرر أن تبدأ في 23 تشرين الأول نتيجة "القصف الكثيف" الذي جعل الظروف الميدانية "مستحيلة".



أطلقت إسرائيل عملية برية وجوية كبيرة في شمال غزة الشهر الماضي في إطار ما تقول إنها مساعيها لمنع حماس من إعادة تجميع صفوفها هناك.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة جاهزة للاستئناف غدا. تأكدنا من الهدنة الإنسانية اللازمة في مدينة غزة للقيام بالحملة".



وأضاف "للأسف، فإن المنطقة التي تغطيها الحملة تم تقليصها بشكل كبير مقارنة بجولة التطعيم الأولى، ما سيترك بعض الأطفال غير محميين ويواجهون خطرا أكبر بالإصابة".



وفي تبريرها الأساسي لتأجيل التطعيم في الشمال، قالت المنظمة إن المنطقة التي تمّت الموافقة على الهدن الإنسانية فيها باتت تشمل مدينة غزة فحسب، ما يعني أن العديد من الأطفال لم يتمكنوا من تلقي الجرعة الثانية.



وقالت إن من شن ذلك "أن يعرّض إلى خطر كبير جهود وقف انتقال فيروس شلل الأطفال في غزة".



وتفيد المنظمة أن هناك حاجة إلى التطعيم بجرعتين منفصلتين على الأقل لمنع انتقال فيروس شلل الأطفال، ما يعني أنه يتعيّن أن يتلقى 90 في المئة من جميع الأطفال تحت سن العاشرة اللقاح.