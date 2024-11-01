مستشار خامنئي: من الممكن تغيير عقيدة إيران النووية إذا واجهت الأمة تهديدا وجوديا

كشف مستشار الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، كمال خرازي، لقناة الميادين، أن طهران من المرجح أن تزيد نطاق صواريخها الباليستية.واعتبر أنه من الممكن أيضا تغيير عقيدة إيران النووية إذا واجهت الأمة تهديدا وجوديا، مؤكدا أننا "لدينا الآن القدرات الفنية اللازمة لإنتاج أسلحة نووية و"الفتوى" الحالية للزعيم الأعلى هي ما يحظرها".وأكد خرازي أن إيران سترد بالتأكيد على العدوان الإسرائيلي في الوقت وبالطريقة المناسبين.