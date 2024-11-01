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ماكرون: القيادي في جبهة التحرير الوطنيّ الجزائرية العربيّ بن مهيدي قتله عسكريون فرنسيون
أخبار دولية
2024-11-01 | 12:01
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ماكرون: القيادي في جبهة التحرير الوطنيّ الجزائرية العربيّ بن مهيدي قتله عسكريون فرنسيون
اعترف الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون بأنّ القيادي في جبهة التحرير الوطنيّ التي قادت حرب التحرير في الجزائر العربيّ بن مهيدي "قتله عسكريون فرنسيون"، وذلك في مناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان أنّ رئيس الجمهورية "يعترف اليوم بأنّ العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس".
وكان الجنرال أوساريس، مسؤول المخابرات السابق في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، اقر في مطلع العقد الأول من الألفية بقتل بن مهيدي.
ونفى الرواية الرسمية التي قدمت مقتل القيادي في السجن عام 1957 على أنه انتحار.
واعترف اوساريس في كتابه "المصالح الخاصة في الجزائر 1955-1957" الصادر في 2001 بانه مارس التعذيب خلال حرب تحرير الجزائر، "بموافقة إن لم يكن بأمر" من المسؤولين السياسيين.
ولفت قصر الإليزيه إلى أن "الاعتراف بعملية القتل هذه يثبت أن العمل على الحقيقة التاريخية الذي باشره رئيس الجمهورية مع الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون سيتواصل"، مشيرا إلى أن هدف ماكرون هو "التوصل إلى تشكيل ذاكرة هادئة ومتقاسمة" بين البلدين.
وأكّد في البيان أنّ "الرئيس يفكر أيضًا في الأجيال الصاعدة إذ يعتبر من واجبه البحث على الدوام عن السبل لمصالحة الذاكرات بين البلدين".
وذكر البيان بأن العربي بن مهيدي المولود عام 1923 في قرية قريبة من عين مليلة في جبال الأوراس بشمال شرق الجزائر، كان قائد "منطقة الجزائر العاصمة المستقلة اعتبارا من العام 1956" خلال "معركة الجزائر" عام 1957.
وأوضح البيان أنه "مثلما سبق أن اعترف الرئيس بالنسبة لموريس أودين وعلي بومنجل، ترافق هذا القمع مع تطبيق نظام خارج مجتمع حقوق الإنسان والمواطن، سمح به التصويت على +سلطات خاصة+ في البرلمان".
ولفت إلى أن هذا التصويت أعطى في تلك الفترة "الحكومة صلاحيات مطلقة لإعادة فرض النظام في الجزائر وسمح عام 1957 بإصدار مرسوم يجيز تفويض مهام الشرطة إلى الجيش ... في الجزائر العاصمة أولا، ثم في الجزائر بكاملها ".
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