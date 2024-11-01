حماس ترفض مقترحًا لهدنة قصيرة الأمد في غزة

أعلن قيادي في حركة حماس الفلسطينية أنّ الحركة تلقّت مقترحًا من الوسيطين مصر وقطر لهدنة موقتة في قطاع غزة لكنها رفضته لأنّه لا يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "المقترحات لا تتضمن وقفا دائما للعدوان ولا انسحابا للجيش الاسرائيلي من القطاع ولا عودة للنازحين".



واضاف أن المقترحات "لا تعالج احتياجات شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكل طبيعي وخصوصا معبر رفح".



وتجري مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية مشاورات مع حماس وإسرائيل في سبيل استئناف المفاوضات غير المباشرة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على ما تقول مصادر مصرية وقطرية.



وبحسب المسؤول فإن وفد الحركة "جدد التأكيد على أن ما يريده الشعب الفلسطيني هو الوقف الكامل والشامل والدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين، ورفع الحصار".



وبحث رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع ورئيس السي آي إيه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري في الدوحة الأحد والاثنين اقتراح هدنة "لأقل من شهر"، بحسب ما افاد مصدر مقرب من المفاوضات وكالة فرانس برس الأربعاء .



وكان الاتفاق يشمل تبادل رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وزيادة المساعدات إلى غزة.