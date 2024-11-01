الجيش الإسرائيلي: قتلنا القيادي في حماس عز الدين كساب في غزة

أعلن الجيش الإسرائيليّ مقتل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عز الدين كساب خلال غارة جوية في خان يونس في قطاع غزة.



ووصفه الجيش بأنّه أحد آخر قادة "حماس" البارزين المسؤولين عن التنسيق مع الجماعات الأخرى في القطاع.