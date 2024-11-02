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19 جريحا جراء سقوط صاروخ في وسط إسرائيل
أخبار دولية
2024-11-02 | 01:41
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19 جريحا جراء سقوط صاروخ في وسط إسرائيل
أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا ليل الجمعة السبت في الطيرة في وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ على مبنى، على ما أعلنت السلطات.
وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة اكس: "هذه نتيجة ضربة مباشرة لصاروخ أطلقه حزب الله على مدينة الطيرة العربية الإسرائيلية ما أدى إلى إصابة 19 مدنيا بجروح"، ناشرة صور آثار انفجار ومبنى تظهر فيه فجوة خلال الليل.
وقالت الشرطة الإٍسرائيلية إن أربعة بين الجرحى الـ19 الذين نقلوا إلى المستشفيات، إصابتهم متوسطة والبقية جروحهم طفيفة.
وأشار الجيش عبر تلغرام إلى أنه حدد مكان إطلاق المقذوفات من لبنان باتجاه وسط إسرائيل وأنه اعترض عددا منها.
وتقع الطيرة ذات الغالبية العربية على بعد نحو 25 كيلومترا شمال شرق تل أبيب قرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة.
أخبار دولية
صاروخ
إسرائيل
الطيرة
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