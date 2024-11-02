زيلينسكي يحث حلفاء أوكرانيا على التوقف عن "المشاهدة"

زيلينسكي: أول دفعة تضم آلاف الجنود من كوريا الشمالية باتت بالقرب من الحدود الأوكرانية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء أوكرانيا إلى التوقف عن "المشاهدة" واتخاذ إجراءات للتعامل مع وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا قبل أن تبدأ هذه القوات في مواجهة بلاده في القتال.



وقال زيلينسكي في مقطع مصور نُشر على تيليغرام إن كوريا الشمالية أحرزت تقدما في قدرتها العسكرية ونشر الصواريخ وإنتاج الأسلحة و"الآن ستكتسب خبرة الحرب الحديثة بكل أسف".



وأضاف: "أول دفعة تضم آلاف الجنود من كوريا الشمالية باتت بالقرب من الحدود الأوكرانية. سيضطر الأوكرانيون للدفاع عن أنفسهم ضدهم. وسيكتفي العالم مرة أخرى بالمشاهدة".



وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا حددت كل موقع يتمركز فيه جنود كوريا الشمالية في روسيا. لكنه أشار الى أن حلفاء كييف الغربيين لم يزودوها بالأسلحة بعيدة المدى اللازمة للتعامل معهم.



وأضاف: "ولكن بدلا من تزويدنا بهذه القدرة الضرورية بعيدة المدى، نجد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تكتفي بالمشاهدة...".



وقال: "كل من يريد حقا على مستوى العالم ألا تتوسع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.... يجب ألا يكتفي بالمشاهدة. يجب أن يتخذ إجراء. يجب أن يقترن الكلام حول عدم جواز التصعيد وتوسع الحرب بالأفعال".



تضمن المقطع المصور الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق تعليقاته مع صور لجنود كوريا الشمالية ومنصات صواريخ بالإضافة إلى صور للحرب.