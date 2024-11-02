غازبروم تعتزم إرسال 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة إنتاج الغاز الروسية غازبروم أنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، وذلك من دون تغير عن الكمية التي أرسلتها أمس الجمعة.