كوريا الشمالية وروسيا تؤكدان التزامهما بتنفيذ اتفاق الشراكة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن وزيري خارجية كوريا الشمالية وروسيا أكدا التزامهما بتنفيذ البنود التي اتفق عليها زعيما البلدين في حزيران.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد اتفقا على أن البلدين سيقدمان المساعدة العسكرية وغيرها من أشكال الدعم إذا تعرض أي منهما لهجوم، وذلك في إطار اتفاق شراكة استراتيجية.