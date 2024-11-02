ادرعي: صواريخ حزب الله أصابت منزلًا في الطيرة الاسرائيلية العربية وأصابت مدنيين

يدعي حزب الله الارهابي: أطلقنا صواريخ نوعية نحو قاعدة غليلوت
الواقع: صواريخ حزب الله أصابت منزلًا مدنيًا في مدينة الطيرة الاسرائيلية العربية وأصابت المدنيين
هذه هي صواريخ حزب الله الارهابي. تخزن بين المدنيين اللبنانيين، وتطلق من بين بيوتهم وتستهدف المدنيين الإسرائيلين عربًا… pic.twitter.com/zbDZadl1s0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2024
يدعي حزب الله الارهابي: أطلقنا صواريخ نوعية نحو قاعدة غليلوت
الواقع: صواريخ حزب الله أصابت منزلًا مدنيًا في مدينة الطيرة الاسرائيلية العربية وأصابت المدنيين
هذه هي صواريخ حزب الله الارهابي. تخزن بين المدنيين اللبنانيين، وتطلق من بين بيوتهم وتستهدف المدنيين الإسرائيلين عربًا… pic.twitter.com/zbDZadl1s0