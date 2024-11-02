ادرعي: صواريخ حزب الله أصابت منزلًا في الطيرة الاسرائيلية العربية وأصابت مدنيين

يدعي حزب الله الارهابي: أطلقنا صواريخ نوعية نحو قاعدة غليلوت

الواقع: صواريخ حزب الله أصابت منزلًا مدنيًا في مدينة الطيرة الاسرائيلية العربية وأصابت المدنيين



هذه هي صواريخ حزب الله الارهابي. تخزن بين المدنيين اللبنانيين، وتطلق من بين بيوتهم وتستهدف المدنيين الإسرائيلين عربًا… pic.twitter.com/zbDZadl1s0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2024

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر موقع "إكس":"يدعي حزب الله أنه أطلق صواريخ نوعية نحو قاعدة غليلوت.الواقع: صواريخ حزب الله أصابت منزلًا مدنيًا في مدينة الطيرة الاسرائيلية العربية وأصابت المدنيين.هذه هي صواريخ حزب الله. تخزن بين المدنيين اللبنانيين، وتطلق من بين بيوتهم وتستهدف المدنيين الإسرائيلين عربًا ويهودًا.أليست هذه هي نفس الصواريخ العشوائية التي أطلقها حزب الله وقتلت السوريين واليمنيين والكثير من العرب؟".