موسكو تنفي اتهامات "لا أساس لها" بأن روسيا وراء فيديو مزيف بشأن الانتخابات الأميركية

نفت موسكو أن تكون وراء فيديوهات مزيفة مرتبطة بالانتخابات الأميركية، بعدما اتّهمت الاستخبارات الأميركية روسيا ببث فيديو مزيف يظهر مهاجرا يعلن فيه أنه صوت مرات عدة.



وقالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة على "تلغرام": "لاحظنا أن بيان الاستخبارات الأميركية يتهم بلادنا بنشر مقاطع فيديو ملفقة حول انتهاكات انتخابية في الولايات المتحدة. هذه الادعاءات لا أساس لها".