خامنئي: أميركا وإسرائيل ستتلقيان "ردا ساحقا" بسبب مواجهة إيران

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل "ستتلقيان بلا شك ردا ساحقا" على ما تفعلانه ضد إيران.



وقال خامنئي: "على الأعداء، بما في ذلك أميركا والنظام الصهيوني، أن يعلموا أنهم بلا شك سيتلقون ردا ساحقا على ما يفعلونه ضد إيران ومحور المقاومة".



وأدلى خامنئي بهذه التصريحات أمام طلبة قبل ذكرى استيلاء طلاب محافظين على السفارة الأميركية في طهران عام 1979 بعد وقت قصير من الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.