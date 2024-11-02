نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتين في شرق أوكرانيا.وذكرت أن المنطقتين هما كوراخيفكا وبيرشوترافنيفي.