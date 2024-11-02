القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 39 مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 39 من أصل 71 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو في أحدث غاراتها الجوية على أوكرانيا خلال الليل.



وأفادت بأن 21 طائرة مسيرة لم يتسن تحديد مواقعها، وأن خمس طائرات عادت إلى روسيا.