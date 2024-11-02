الجيش الهندي يقتل مسلحين مشتبه بهما في كشمير

قتل جنود هنود رجلين يشتبه انهما متردان في اشتباك وقع في إقليم كشمير المتنازع عليه بدأ عندما تعرّضت فرقة تفتيش إلى إطلاق نار، وفق ما أفاد الجيش.



ولا تزال كشمير ذات الغالبية المسلمة منقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلتا عن الحكم البريطاني عام 1947 وتشهد تمرّدا متواصلا منذ مدة طويلة.



ووقع تبادل إطلاق النار عندما تحرّك الجنود الهنود للتحري بعد "تحرّك مثير للشبهات" قرب هالكان غالي في أنانتناغ، ما أسفر عن مقتل مسلحين.



وذكرت قوة "تشينار" التابعة للجيش الهندي على منصة "إكس" أنه تم إطلاق عملية مشتركة في المنطقة.



وقالت في بيان: "فتح الإرهابيون نارا عشوائية". وأضافت "رد الجنود بشكل فعال، ما أدى إلى القضاء على إرهابيين اثنين".