إسرائيل تؤكد "اعتقال" عنصر من حزب الله خلال عملية خاصة في شمال لبنان



أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي السبت ان قوات كوماندوس بحرية إسرائيلية "اعتقلت عنصرًا رفيعًا في حزب الله" في مدينة البترون الساحلية في شمال لبنان ونقلته إلى اسرائيل للتحقيق معه.



وقال المسؤول "خلال عملية خاصة بقيادة "شاييطت 13" في بلدة البترون اللبنانية، تم اعتقال عنصر رفيع في حزب الله يعمل خبيرا في مجاله"، مضيفًا "تم نقل العنصر إلى الأراضي الإسرائيلية ويجري التحقيق معه حاليًا".