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الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين آخرين في جنوب غزة ليرتفع عدد القتلى منذ تشرين الاول 2023 إلى 780

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ جنديين آخرين قُتلا في جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين في غزة إلى 780 منذ تشرين الأول 2023.